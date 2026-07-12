US-Iran War: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट किया बंद, अमेरिका ने फिर शुरू किए हमले

US again attack on iran: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका का आरोप है कि ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज M/V GFS Galaxy पर हुए हमले के जवाब में किए गए हैं।