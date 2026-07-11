इंडो-पैसिफिक में चीन की चुनौती के बीच भारत-न्यूजीलैंड की रणनीतिक साझेदारी, 18 समझौतों पर सहमति

India New Zealand strategic partnership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला न्यूजीलैंड दौरा है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कुल 18 समझौतों और संयुक्त घोषणाओं पर सहमति बनी। इसका अर्थ है कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, कृषि, व्यापार, सुरक्षा, खेल और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इन निर्णयों से स्पष्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते से आगे बढ़ते हुए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।