PM Modi NZ Visit: ‘भारत-न्यूजीलैंड FTA ऐतिहासिक मील का पत्थर’, पीएम मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन को दिया श्रेय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के लोगों द्वारा भारत के प्रति दिखाए गए आत्मीयता और स्नेह की जमकर सराहना करते हुए कहा, 'यह हमारे संबंधों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने हमारी साझेदारी को नई ऊर्जा दी है और हमारी मित्रता के संकल्प को और मजबूत किया है। जब आप भारत आए थे, तभी एफटीए पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पूरे न्यूजीलैंड ने जिस एकजुटता और तेजी के साथ इतने कम समय में इस समझौते को अंतिम रूप दिया, वह दुनिया में सबसे तेजी से संपन्न हुए व्यापार समझौतों में से एक है। इस उपलब्धि के लिए मैं आपके नेतृत्व, आपकी सरकार और आपकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।'