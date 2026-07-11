Bahamas Plane Crash: जश्न के बीच चीखों से गूंजा आसमान: बहामास में स्वतंत्रता दिवस पर विमान क्रैश, सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत

Bahamas Independence Day Plane Crash: उत्तरी अमेरिका के खूबसूरत कैरिबाई देश बहामास में उस समय खुशियां अचानक गहरे मातम में तब्दील हो गईं, जब पूरा देश अपनी आजादी की 53वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा था। राजधानी नसाउ के उत्तर में स्थित एंड्रोज इलाके के समंदर में 'एयर फ्लैमिंगो' का एक छोटा यात्री विमान भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की जलसमाधि हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विमान ने लिंडन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन ऐंड्रोस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रनवे पर उतरने से कुछ ही पल पहले यह अनियंत्रित होकर लहरों में समा गया।