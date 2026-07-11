Bahamas Plane Crash: जश्न के बीच चीखों से गूंजा आसमान: बहामास में स्वतंत्रता दिवस पर विमान क्रैश, सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत

Bahamas Independence Day Plane Crash : बहामास विमान हादसे में 10 की मौत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt) प्रतीकात्मक फोटो
Bahamas Independence Day Plane Crash: उत्तरी अमेरिका के खूबसूरत कैरिबाई देश बहामास में उस समय खुशियां अचानक गहरे मातम में तब्दील हो गईं, जब पूरा देश अपनी आजादी की 53वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा था। राजधानी नसाउ के उत्तर में स्थित एंड्रोज इलाके के समंदर में 'एयर फ्लैमिंगो' का एक छोटा यात्री विमान भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की जलसमाधि हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विमान ने लिंडन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन ऐंड्रोस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रनवे पर उतरने से कुछ ही पल पहले यह अनियंत्रित होकर लहरों में समा गया।
शुरुआती अफरा-तफरी के बीच बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने उम्मीद जताई थी कि हादसे में एक व्यक्ति जीवित बच गया है, परंतु बाद में डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि अस्पताल ले जाते समय उस गंभीर रूप से घायल यात्री ने भी दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बेहद भावुक शब्दों में कहा, "स्वतंत्रता के इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर हमारे देश के सामने यह एक अत्यंत हृदयविदारक घटना आई है। कई नागरिक आज अपने परिवारों के पास कभी वापस नहीं लौट पाएंगे।"
इस भीषण त्रासदी के बाद बहामास सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 'फ्लैमिंगो एयर' के बेड़े के सभी विमानों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और कंपनी का उड्डयन सर्टिफिकेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया है कि इस एयरलाइन के विमानों में तकनीकी गड़बड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है।
महज एक दिन पहले ही, मयागुआना जा रहे इसी कंपनी के एक अन्य विमान में हवा में ही खराबी आ गई थी, जिसे आपातकालीन स्थिति में वापस लैंड कराना पड़ा था। गनीमत यह रही कि उस घटना में यात्रियों के सुरक्षित उतरने के तुरंत बाद विमान धू-धू कर जल उठा था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था।
कैरिबियाई द्वीप उड्डयन विशेषज्ञों के अनुसार, बहामास जैसे द्वीपीय देशों में छोटे कमर्शियल विमानों (टर्बोप्रॉप और पिस्टन इंजन) पर यातायात की भारी निर्भरता होती है। अक्सर इन क्षेत्रों में तटीय मौसम में अचानक बदलाव, तेज हवाएं और खारे पानी के कारण होने वाला 'कोरोजन' (धातुओं का क्षरण) विमानों के इंजनों को कमजोर कर देता है। इस क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और नियमित ऑडिट की कमी को लेकर 'अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन' (ICAO) पहले भी चिंता जता चुका है। वर्तमान त्रासदी ने एक बार फिर छोटे विमान ऑपरेटरों के रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल की कलई खोल कर रख दी है।
बीजिंग/हांगकांग। ग्लोबल उड्डयन संकट के बीच एशिया से भी एक बड़ी खबर आ रही है। चीन में एक गुप्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक वरिष्ठ कमांडर समेत दो शीर्ष सैन्य पायलटों की मौत हो गई। हमेशा की तरह अपनी सैन्य क्षतियों को छुपाने वाले बीजिंग ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
मृतकों में 38 वर्षीय सीनियर कर्नल 'फांग मिंग' शामिल हैं, जो दक्षिणी थिएटर कमान की नौसेना विमानन इकाई के मुख्य कमांडर थे। उनके साथ 25 वर्षीय फर्स्ट लेफ्टिनेंट 'शी शाओयोंग' की भी इस सैन्य अभियान में जान चली गई। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच चीनी सेना द्वारा किए जा रहे आक्रामक और अति-जोखिम भरे हवाई अभ्यासों के कारण हाल के दिनों में तकनीकी और मानवीय चूक की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
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