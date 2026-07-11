US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दिया अल्टीमेटम, कहा- अगर 24 घंटे में बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा

US Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एकबार फिर धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज को सार्वजनिक तौर पर खुला हुआ घोषित कर दिया जाए। उसके ऊपर कोई भी शुल्क न लगाया जाए। अगर ईरान इससे मानने से इनकार करता है तो उसके लिए यह बहुत बुरा साबित होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप यही चाहते हैं कि जिस रास्ते से दुनिया का 25 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है। वह सबके लिए खुला रहे। उस पर कोई भी शिपिंग चार्ज न लगाया जाए।