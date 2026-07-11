ईरान पर अमेरिकी हमलों में 17 लोगों की मौत, 115 घायल

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर भी खत्म हो गया है और शांति समझौता भी रद्द हो गया है। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने मंगलवार और बुधवार को ईरान में अलग-अलग शहरों पर हमले किए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी कुवैत (Kuwait) और बहरीन (Bahrain) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत कई जगहों पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहेगी और पहले की तरह युद्ध शुरू नहीं होगा। हालांकि अभी और हमलों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार और बुधवार को अमेरिकी हमलों में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी कर दिया है।