डोनाल्ड ट्रंप का दावा फिर हुआ झूठा साबित, ईरान ने बताई सच्चाई

ईरान से युद्ध के दौरान और उसके बाद भी ट्रंप ने ऐसे कई दावे किए जो झूठे साबित हुए और अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरान द्वारा अमेरिका से बातचीत जारी रखने की रिक्वेस्ट के दावे को झुठला दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप के इस दावे में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ईरान ने बातचीत जारी रखने की रिक्वेस्ट नहीं की थी। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान ने कतर (Qatar) के मध्यस्थों की ईरान यात्रा को स्वीकार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर दोनों देशों के बीच शुरू से ही मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर और अन्य मध्यस्थ देश नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध हो और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों से फिर से सीज़फायर लागू करने की अपील की जा रही है।