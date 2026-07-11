ईरान कभी नहीं करेगा सरेंडर, संसद के स्पीकर गालिबफ की दो-टूक – ‘अगर अमेरिका फिर से चाहता है युद्ध तो हमारी सेना तैयार’

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में चीन (China) के डिप्टी राजदूत सुन लेई (Sun Lei) ने सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र में दोनों देशों से जंग रोकने की अपील की। लेई ने कहा कि शांति समझौते के तहत अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। चाइनीज़ डिप्टी राजदूत ने आगे कहा, "ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। सही और गलत की सही समझ बनाए रखना ज़रूरी है। ईरान को परमाणु हथियार न बनाने के अपने वादे का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन ईरान को नागरिक इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है।"