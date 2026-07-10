ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देसी स्वैग! भारत समेत दुनियाभर से 900 नए शब्द शामिल

अगर आपकी अंग्रेजी के टीचर आपको कभी 'आउट ऑफ स्टेशन' (आउटस्टेशन का बिगड़ा रूप) कहने पर टोकते थे, तो अब आप उन्हें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (Oxford Dictionary) का हवाला दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड ने अपने ताज़ा अपडेट में दुनियाभर की क्षेत्रीय बोलियों के साथ-साथ भारत (India) के कई लोकप्रिय और पारंपरिक शब्दों को भी अंग्रेजी भाषा का आधिकारिक हिस्सा मान लिया है। 'चीता', 'पजामा', 'पक्का' 'लूट', 'बंगला', 'जगरनॉट' (भगवान जगन्नाथ का रथ) और 'कर्मा' जैसे सैकड़ों शब्दों को सालों पहले अपनाने वाली भाषा में इन नए शब्दों के 'जुगाड़' के साथ अंग्रेजी और ज़्यादा समावेशी और समृद्ध हो गई है। दुनिया के हर कोने से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस बार कुल 900 नए शब्दों को जोड़ा है।