Iran full-Scale War Warning: तेहरान पहुंची कतर की मध्यस्थ टीम, ईरान का ऐलान- ‘पूर्ण युद्ध के लिए तैयार’

Iran Qatar Latest News: मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) इस समय बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक तबाही का सबब बन सकती है। एक तरफ जहां अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान सुलग रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से इस तनाव को कम करने की कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में कतर का एक उच्च स्तरीय मध्यस्थ दल आनन-फानन में तेहरान पहुंचा है। कतर की कोशिश ईरान और अमेरिका के बीच पूरी तरह टूट चुकी बातचीत की डोर को फिर से जोड़ने की है। लेकिन, जमीनी हकीकत इस शांति प्रयास को मुंह चिढ़ा रही है।