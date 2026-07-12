एक्सपीरियंस वेडिंग का ट्रेंड: कोई रेलवे स्टेशन पर पहन रहा वरमाला, कोई समुद्र में कर रहा शादी

एक समय था जब शादी का मतलब घर का आंगन, धर्मशाला, होटल या बैंक्वेट हॉल होता था। लेकिन आज नई पीढ़ी शादी को यादगार बनाने के लिए अनोखे और अतरंगी तरीके ढूंढ रही है। कोई रेलवे स्टेशन पर वरमाला पहन रहा है, कोई हवा में उड़ते गुब्बारे में शादी कर रहा है, कोई समुद्र की गहराई में गोता लगाकर सात जन्मों का वादा कर रहा है, तो कोई बर्फ की गुफा या जंगल के बीच मंडप सजा रहा है। दुनियाभर में एक्सपीरियंस वेडिंग (Experience Wedding) का नया ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। वेडिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया और डेस्टिनेशन ट्रैवल के बढ़ते चलन ने शादी की परिभाषा बदल दी है। पहले लोग मेहमानों को बुलाते थे, अब उन्हें एक यादगार अनुभव देना चाहते हैं।