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एक्सपीरियंस वेडिंग का ट्रेंड: कोई रेलवे स्टेशन पर पहन रहा वरमाला, कोई समुद्र में कर रहा शादी

Experience Wedding: एक्सपीरियंस वेडिंग का ट्रेंड लोगों में बढ़ रहा है। लोग अनोखे और अतरंगी तरीकों से शादी कर रहे हैं।
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भारत

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Tanay Mishra

Jul 12, 2026

Experience wedding under sea

समुद्र में एक्सपीरियंस वेडिंग

एक समय था जब शादी का मतलब घर का आंगन, धर्मशाला, होटल या बैंक्वेट हॉल होता था। लेकिन आज नई पीढ़ी शादी को यादगार बनाने के लिए अनोखे और अतरंगी तरीके ढूंढ रही है। कोई रेलवे स्टेशन पर वरमाला पहन रहा है, कोई हवा में उड़ते गुब्बारे में शादी कर रहा है, कोई समुद्र की गहराई में गोता लगाकर सात जन्मों का वादा कर रहा है, तो कोई बर्फ की गुफा या जंगल के बीच मंडप सजा रहा है। दुनियाभर में एक्सपीरियंस वेडिंग (Experience Wedding) का नया ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। वेडिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया और डेस्टिनेशन ट्रैवल के बढ़ते चलन ने शादी की परिभाषा बदल दी है। पहले लोग मेहमानों को बुलाते थे, अब उन्हें एक यादगार अनुभव देना चाहते हैं।

1. रेलवे स्टेशन पर शादी

दक्षिण कोरिया और जापान में कुछ रेलवे स्टेशनों ने शादी समारोह आयोजित करने की सुविधा शुरू की है। पुराने ऐतिहासिक स्टेशन, विरासत भवन और रेट्रो माहौल के कारण युवा जोड़े इन्हें चुन रहे हैं। ट्रेन की सीटी और प्लेटफॉर्म की हलचल के बीच लिया गया विवाह का संकल्प सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जाता है।

2. समुद्र के नीचे सात जन्मों का वादा

मालदीव, थाईलैंड और कुछ कैरेबियाई देशों में स्कूबा डाइविंग के साथ समुद्र के भीतर विवाह कराना लोकप्रिय हो रहा है। ऑक्सीज़न सिलेंडर, विशेष प्रशिक्षकों और जलरोधक संकेतों के बीच दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं।

3. आसमान में उड़ता मंडप

तुर्की के कप्पाडोसिया में हॉट एयर बैलून वेडिंग और न्यूज़ीलैंड, स्विट्रज़लैंड जैसे देशों में हेलीकॉप्टर वेडिंग तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं। हज़ारों फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच लिया गया विवाह संकल्प आज रोमांच पसंद जोड़ों की पहली पसंद बन रहा है।

4. बर्फ की गुफा और ग्लेशियर पर फेरे

आइसलैंड, नॉर्वे और कनाडा में बर्फ की गुफाओं और ग्लेशियरों पर होने वाली शादियाँ भी चर्चा में हैं। इन जगहों पर प्राकृतिक बर्फ ही सजावट बन जाती है और तापमान शून्य से नीचे होने के बावजूद लोग इस अनोखे अनुभव के लिए पहुंचते हैं।

5. जंगल, सफारी और पहाड़ों के बीच विवाह

अफ्रीका के सफारी लॉज, कोस्टा रिका के वर्षावन और यूरोप के पर्वतीय गांव भी अब विवाह स्थलों के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। इन जगहों पर शादी के साथ-साथ परिवार के लिए छुट्टियां और एडवेंचर का आनंद भी जुड़ जाता है।

6. भारत भी पीछे नहीं

भारत में भी डेस्टिनेशन वेडिंग का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। पहले जहाँ राजस्थान के महल और गोवा के समुद्री तट सबसे लोकप्रिय थे, वहीं अब हिमालयी गांव, चाय बागान, जंगल रिसॉर्ट, रेगिस्तान के टीलों और हाउसबोट तक शादी की नई लोकेशन बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार नई पीढ़ी शादी को 'वन-डे इवेंट' नहीं बल्कि 'लाइफटाइम मेमोरी' मान रही है।

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Updated on:

12 Jul 2026 03:10 am

Published on:

12 Jul 2026 03:09 am

Hindi News / World / एक्सपीरियंस वेडिंग का ट्रेंड: कोई रेलवे स्टेशन पर पहन रहा वरमाला, कोई समुद्र में कर रहा शादी

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