यूक्रेन के जिस शहर पर कब्जा करने रूस बनाता है परमाणु ऊर्जा, जेलेंस्की ने वहीं करा दिया अटैक, 4 की मौत

रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर एनर्जोडार पर ड्रोन हमला हुआ है। यह शहर रूस के लिए बेहद खास है। यहां जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से एनर्जोडार में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं चार अन्य लोग घायल हुए हैं।