Israel Election 2026: इजरायल में 27 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव, आलोचनाओं के बीच पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे पीएम नेतन्याहू

Israel Election 2026: इजरायल में अगले आम चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। देश में 27 अक्टूबर 2026 को नेसेट (संसद) के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसकी घोषणा की है। चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक हुए तो नेतन्याहू सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेगी। इससे कई महीनों से चल रही चुनाव की अटकलों पर भी विराम लग गया है। इस बीच नेतन्याहू सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को लेकर विपक्ष और जनता सवाल उठाती रही है।