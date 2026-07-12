Israel Election 2026: इजरायल में 27 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव, आलोचनाओं के बीच पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे पीएम नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Israel Election 2026: इजरायल में अगले आम चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। देश में 27 अक्टूबर 2026 को नेसेट (संसद) के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसकी घोषणा की है। चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक हुए तो नेतन्याहू सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेगी। इससे कई महीनों से चल रही चुनाव की अटकलों पर भी विराम लग गया है। इस बीच नेतन्याहू सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को लेकर विपक्ष और जनता सवाल उठाती रही है।
इजरायल की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगला आम चुनाव 27 अक्टूबर 2026 को होगा। यह तारीख इजरायल के कानून के तहत तय की जा सकने वाली आखिरी तारीख है। अगर चुनाव इसी दिन होते हैं तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेगी। इसके साथ ही पिछले कई महीनों से चुनाव की तारीख को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है।
बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। वह अलग-अलग कार्यकाल में करीब दो दशक से देश की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मौजूदा चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक उनकी सरकार अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा करने के बाद ही जनता के बीच जाएगी।
चुनाव की तारीख ऐसे समय घोषित की गई है, जब नेतन्याहू सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष और कई अन्य पक्ष सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सरकार की कार्यशैली पर लगातार बहस भी होती रही है।
चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ यह साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार समय से पहले चुनाव कराने की बजाय अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है। अब इजरायल की राजनीति का फोकस 27 अक्टूबर को होने वाले नेसेट चुनाव पर रहेगा। इन चुनावों में देश की नई संसद के गठन के लिए मतदान होगा।
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