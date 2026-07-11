11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

युद्ध के दौरान ईरान का मास्टरस्ट्रोक, ड्रोन प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ाया

Iran-US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी बीच ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 11, 2026

Iran drone production

ईरान ने बढ़ाया ड्रोन प्रोडक्शन (File Photo)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध करीब 40 दिन चला जिसके बाद दोनों देशों में सीज़फायर लागू हो गया। हालांकि इसके बाद भी समय-समय पर दोनों पक्षों का एक-दूसरे पर हमले करने का सिलसिला नहीं थमा। दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के बाद लग रहा था कि युद्ध का स्थायी अंत हो गया, लेकिन फिर भी शर्तों के उल्लंघन के मामले देखने को मिले, जिसके हमलों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने के बाद अमेरिका ने मंगलवार और बुधवार को ईरान में कई जगह पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत (Kuwait) और बहरीन (Bahrain) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत कई जगहों पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सीज़फायर और शांति समझौते के खत्म होने का ऐलान किया लेकिन यह भी बताया कि बातचीत जारी रहेगी। इसी बीच अब ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है।

ईरान ने ड्रोन प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ाया

ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल-रेज़ा (Majid Ibn al-Reza) ने जानकारी दी कि टेक्नोलॉजी में ईरान के निवेश की वजह से युद्ध के दौरान देश को अपनी ड्रोन प्रोडक्शन क्षमता को तीन गुना बढ़ाने में कामयाबी मिली। अल-रेज़ा ने बताया कि हाल ही में हुए युद्ध के दौरान यह बात साफ हो गई कि ईरानी एक्सपर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में निवेश देश की रक्षा शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब युद्ध के चरम पर था, उस दौरान न सिर्फ ईरान ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन जारी रखा , बल्कि ड्रोन प्रोडक्शन को भी तेज़ी से बढ़ाते हुए तीन गुना कर दिया।

मध्यस्थों के प्रयास जारी

ओमान (Oman) में आज ईरानी और ओमानी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) भी इसमें शामिल हुए। अमेरिका के अनुसार ईरान के साथ भविष्य में डिप्लोमेसी के लिए आज ओमान में हुई बातचीत काफी अहम थी। इसी बीच कतर (Qatar) से मध्यस्थों की टीम भी ईरान पहुंची है। पाकिस्तान (Pakistan) समेत अन्य मध्यस्थ देश भी फिर से ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Jul 2026 11:08 pm

Published on:

11 Jul 2026 10:56 pm

Hindi News / World / युद्ध के दौरान ईरान का मास्टरस्ट्रोक, ड्रोन प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Typhoon Bavi: चीन में 18 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर, टाइफून बावी तूफान ने फिलीपींस में भी मचाई भारी तबाही, जापान और ताइवान में भी असर

typhoon bavi
विदेश

ईरान ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी, बोले- हर हाल में करेंगे पूरी ताकत से रक्षा

iran-us war
विदेश

ताइवान के आसपास फिर दिखे चीन के जंगी जहाज, सेना ने बढ़ाई निगरानी

China-Taiwan Latest Update (1)
विदेश

PM नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर पुरानी यादों को लेकर हुए भावुक, बोले-आपके प्यार की तरह रखता हूं ध्यान

PM Narendra Modi New Zealand Visit
विदेश

‘शहीद खामेनेई और दोनों जंगों के सभी शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा’, ट्रंप की धमकियों के बाद मोजतबा ने कसम खाई

Mojtaba Khamenei vowed pledged to avenge News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.