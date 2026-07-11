युद्ध के दौरान ईरान का मास्टरस्ट्रोक, ड्रोन प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ाया

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध करीब 40 दिन चला जिसके बाद दोनों देशों में सीज़फायर लागू हो गया। हालांकि इसके बाद भी समय-समय पर दोनों पक्षों का एक-दूसरे पर हमले करने का सिलसिला नहीं थमा। दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के बाद लग रहा था कि युद्ध का स्थायी अंत हो गया, लेकिन फिर भी शर्तों के उल्लंघन के मामले देखने को मिले, जिसके हमलों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने के बाद अमेरिका ने मंगलवार और बुधवार को ईरान में कई जगह पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत (Kuwait) और बहरीन (Bahrain) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत कई जगहों पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सीज़फायर और शांति समझौते के खत्म होने का ऐलान किया लेकिन यह भी बताया कि बातचीत जारी रहेगी। इसी बीच अब ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है।