ईरान ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी, बोले- हर हाल में करेंगे पूरी ताकत से रक्षा

US-Iran War Update: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे-खाक किया जा चुका है। जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए थे। कई देशों ने उनके जनाजे में अपना जनप्रतिनिधि भी भेजा था। भारत भी उनमें शामिल है। ईरान के लोगों का गुस्सा जनाजे में साफ दिख रहा था। लोगों के हाथों में किल ट्रंप का झंडा भी था। इसी गुस्से और आक्रोश के बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने अमेरिका को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर पिछले महीने हुए समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू का उल्लंघन हुआ तो देश पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है।