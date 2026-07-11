Ebola : डीआर कांगो में इबोला के 1,800 से अधिक मरीज मिले, 648 की मौत, एक अमेरिकी नागरिक को संक्रमण

इंटरनेशनल चैरिटी 'सर्व' ने बताया कि अमेरिकी ईसाई मिशनरी डॉ. पीटर स्टैफोर्ड में वायरस जैसे लक्षण दिखने के बाद वे पॉजिटिव पाए गए। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जब बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ, तो उनकी पत्नी डॉ. रेबेका स्टैफोर्ड और एक और डॉक्टर डीआरसी में मरीजों का इलाज कर रहे थे। वहीं, स्टैफोर्ड के चार बच्चों, जो सभी सात साल से कम उम्र के थे, उन पर वायरस के लक्षणों के लिए नजर रखी जा रही थी। यह परिवार, 2021 से डीआरसी में रह रहा था, उसे बर्लिन (जर्मनी) ले जाया गया, जहा स्टैफोर्ड को क्वारंटीन में रखा गया और अस्पताल में इलाज किया गया।