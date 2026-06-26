इबोला के खतरे के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, तीन अफ्रीकी देशों से यात्रियों के वीजा पर रोक

इबोला एक बेहद गंभीर और जानलेवा वायरल संक्रमण है। यह वायरल हेमोरेजिक फीवर की श्रेणी में आता है, जो शरीर की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे दिखाई देते हैं, जैसे तेज बुखार, अत्यधिक थकान, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द। हालांकि, समय के साथ बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। मरीज को लगातार उल्टी, दस्त, किडनी और लीवर के कामकाज में गड़बड़ी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। गंभीर मामलों में नाक, मुंह या त्वचा से खून बहने की स्थिति भी पैदा हो सकती है।