संजय राउत के खिलाफ NCW पहुंचीं शिंदे सेना, कहा- गाली-गलौज करते हैं, दर्ज हो आपराधिक मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गए पत्र में ज्योति वाघमारे ने कहा, "महाराष्ट्र की एक प्रगतिशील, सुसंस्कृत और वैचारिक राजनीति की महान परंपरा रही है। सांसद संजय राउत पिछले चार वर्षों से इस परंपरा को ठेस पहुंचाने वाले गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वे जानबूझकर अत्यंत अश्लील और असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनके ये सभी विवादास्पद बयान विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सीधा प्रसारण भी किया गया था। उनके इन बयानों ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक एवं संस्कार परंपरा के साथ ही जनप्रतिनिधियों और माताओं-बहनों का घोर अपमान किया है।"