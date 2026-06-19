‘ये फूट नहीं, खुद को बेचने का सौदा है’, 6 बागी सांसदों पर बरसे संजय राउत, मंत्री पद के लिए विवाद का दावा

इससे पहले राज्य के जल संसाधन मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने संजय राउत पर कटाक्ष किया था। महाजन ने दावा किया कि संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने राज्य सभा सांसद संजय राउत को ‘मानव बम’ बताते हुए कहा कि उद्धव ने उन्हें अपने गले में बांध रखा है और इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन ने कहा कि उन्होंने कई बार उद्धव ठाकरे को संजय राउत पर लगाम लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।