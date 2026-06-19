19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘ये फूट नहीं, खुद को बेचने का सौदा है’, 6 बागी सांसदों पर बरसे संजय राउत, मंत्री पद के लिए विवाद का दावा

Shiv Sena UBT MP Rebellion: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 लोक सभा सांसदों की बगावत पर सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे के करीबी राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) में फूट नहीं पड़ी है, बल्कि बागी सांसदों ने खुद का सौदा कर लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 19, 2026

शिवसेना (UBT) के छह बागी सांसदों पर संजय राउत का बड़ा हमला (Photo: FB/Sanjay Raut/File)

Uddhav Thackeray Shiv Sena Crisis: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में चार वर्षों के भीतर दूसरी बार बड़ी राजनीतिक टूट देखने को मिली है। पार्टी के 6 लोकसभा सांसदों द्वारा अलग राह अपनाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि, बागी सांसदों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) ने उन पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है।

पार्टी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बागी सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह कोई वैचारिक बगावत नहीं, बल्कि खुद को बेचने का मामला है। उन्होंने दावा किया कि इन सांसदों के बीच केंद्रीय मंत्री पद को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है और देर रात इस पर कोई समझौता कराया गया।

'शिवसेना में फूट नहीं पड़ी, लोगों ने खुद को बेच दिया'

मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि वह इस घटनाक्रम को पार्टी में फूट नहीं मानते। उन्होंने कहा, "कोई व्यक्ति विचारधारा के लिए पार्टी छोड़ता है तो उसे फूट कहा जा सकता है, लेकिन जब कोई खुद को बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर दे और कोई उसे खरीद ले, तो उसे फूट नहीं बल्कि सौदा कहा जाता है।"

राउत ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले पार्टी के 6 सांसदों ने खुद को राजनीतिक बाजार में पेश किया और फिर उनकी बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया गया। उन्होंने कहा कि इन सांसदों ने किसी बड़े सिद्धांत या विचारधारा के लिए पार्टी नहीं छोड़ी है।

मंत्री पद को लेकर विवाद का दावा

संजय राउत ने दावा किया कि बागी सांसदों के बीच मंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। उनके मुताबिक, सभी सांसद मंत्री बनना चाहते हैं, जिस कारण आपसी विवाद पैदा हुआ। हालांकि, उन्होंने कहा कि देर रात इस विवाद का कोई मध्यस्थ समाधान निकाल लिया गया।

संजय राउत 'मानव बम' की तरह है- भाजपा मंत्री

इससे पहले राज्य के जल संसाधन मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने संजय राउत पर कटाक्ष किया था। महाजन ने दावा किया कि संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने राज्य सभा सांसद संजय राउत को ‘मानव बम’ बताते हुए कहा कि उद्धव ने उन्हें अपने गले में बांध रखा है और इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन ने कहा कि उन्होंने कई बार उद्धव ठाकरे को संजय राउत पर लगाम लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।

संजय राउत ‘मानव बम’ हैं, जिसे उद्धव ठाकरे ने गले में बांध रखा है- भाजपा का बड़ा हमला

ये भी पढ़ें
Uddhav Thackeray Sanjay Raut BJP Girish Mahajan

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jun 2026 02:25 pm

Published on:

19 Jun 2026 01:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘ये फूट नहीं, खुद को बेचने का सौदा है’, 6 बागी सांसदों पर बरसे संजय राउत, मंत्री पद के लिए विवाद का दावा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑपरेशन टाइगर: 21 जून को शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं उद्धव के 6 बागी सांसद

Shiv Sena UBT MPs split
मुंबई

ऑपरेशन टाइगर: उद्धव ही नहीं कांग्रेस और शरद पवार के नेताओं को भी तोड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे, देखें लिस्ट

Eknath Shinde Operation Tiger
राष्ट्रीय

Cocktail 2 X Review: बुरे सपने से कम नहीं शाहिद-रश्मिका और कृति सेनन की फिल्म ‘कॉकटेल 2’, लोगों ने बताया डिजास्टर

Cocktail 2 Movie Review In Hindi
बॉलीवुड

‘कॉपी मत करो, अपनी ओरिजिनैलिटी बनाए रखो’, पाकिस्तानी किरदार और देव आनंद की सीख ने बदली थी शत्रुघन सिन्हा की किस्मत

Shatrughan Sinha Dev Anand
बॉलीवुड

‘मुझे सादा खाना जहर लगता है’, पाकिस्तानी इन्फलुएंसर फरिहा फारुख की वायरल रील पर आई मीम्स की बौछार

Pakistani Viral Girl Fariha Farukh Biryani Video
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.