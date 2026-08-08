8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘पहचान चाहिए, पैसा मेरे पीछे चलता है’, रवि किशन की वायरल लाइन पर BJP ने बनाया Gen Z वीडियो, MP ने दिया रिएक्शन

Ravi Kishan viral dialogue: रवि किशन का ‘पहचान चाहिए, पैसा मेरे पीछे चलता है’ वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। BJP ने इसी लाइन पर Gen Z वीडियो बनाया, जिसे MP ने रीपोस्ट कर अपनी बात रखी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 08, 2026

Ravi Kishan

रवि किशन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल (सोर्स: x-@MovieTalkies)

Ravi Kishan money statement: एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों अपने बयानों और सोशल मीडिया वीडियोज को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस बीच, उनका एक पुराना पॉडकास्ट क्लिप खासा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 'पहचान या पैसा' के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि वो सोशल मीडिया पर मीम और रील्स का हिस्सा बन गया। अब बीजेपी ने भी रवि किशन की इसी वायरल लाइन को अपने एक वीडियो में इस्तेमाल किया है।

बता दें, रवि किशन ने ये बात राज शमानी के पॉडकास्ट में कही थी। जब एक बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया था कि वो पहचान को ज्यादा मायने देते हैं या पैसे को। इस पर रवि ने बिना देर किए कहा, "पहचान। पैसा मेरे भाई के पीछे चलता है!" उनका ये जवाब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

BJP ने इस वायरल लाइन को बनाया वीडियो का हिस्सा

रवि किशन की इस वायरल लाइन पर बीजेपी की भी नजर गई। पार्टी ने Gen Z को ध्यान में रखते हुए बनाए गए अपने एक हालिया वीडियो में उनके बयान का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद रवि किशन ने इसे अपने आधिकारिक X अकाउंट पर रीपोस्ट भी किया।

दरअसल, वीडियो शेयर करते हुए रवि ने प्रतिष्ठा को पैसे से ज्यादा अहम बताते हुए पब्लिलियस साइरस के कथन का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि अच्छी प्रतिष्ठा पैसे से ज्यादा कीमती होती है और प्रतिष्ठा और पैसा आपस में जुड़े हुए हैं। उनके मुताबिक, आखिरकार "रेप्युटेशन ही किंग है।"

लगातार वायरल हो रहे रवि के ये वीडियो

रवि किशन के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज की लिस्ट में ये क्लिप अकेली नहीं है। उनकी कई रील्स और इंटरव्यू क्लिप्स यूजर्स के बीच मीम मटेरियल बन चुकी हैं। बता दें, एक वीडियो में रवि किशन ने भारत का 'अल पचीनो' बनने की इच्छा जताई थी, जबकि एक अन्य वायरल क्लिप में वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते नजर आए थे।

फिल्मों में भी एक्टिव हैं रवि किशन

राजनीति के साथ-साथ रवि किशन फिल्मों में भी लगातार काम कर रहे हैं। उनकी हालिया फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' है, जिसमें उनके साथ हिमांश कोहली, शिल्पा शिंदे और सोनाली ए सजनानी नजर आए हैं। इसके अलावा रवि किशन 'खोसला का घोसला 2' का भी हिस्सा हैं। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई 'खोसला का घोसला' का सीक्वल है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 07:16 pm

Published on:

08 Aug 2026 07:16 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पहचान चाहिए, पैसा मेरे पीछे चलता है’, रवि किशन की वायरल लाइन पर BJP ने बनाया Gen Z वीडियो, MP ने दिया रिएक्शन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तुम ज्योतिका की तरह बिहेव कर रहे हो’, सूर्या ने अपनी फिल्म में दोहराया ‘चंद्रमुखी’ का सीन ,वायरल वीडियो पर फैंस ने किया कमेंट

Suriya Viswanath and Sons
मनोरंजन

असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए समय रैना, किए लाखों रुपये दान, CM ने जताया आभार

Bollywood Assam flood relief
मनोरंजन

‘बंटवारा 1947’ के बीच CM योगी के साथ सनी देओल-प्रीति जिंटा की तस्वीर पर छिड़ी बहस, फैंस ने किया ऐसा कमेंट

Sunny Deol Yogi Adityanath
मनोरंजन

Jharkhand Protest में नेहा बोरा पर इंक अटैक के बाद ऋचा चड्ढा का फूटा गुस्सा, KRK ने भी दिया रिएक्शन

Richa Chadha and KRK reaction Jharkhand student protest
मनोरंजन

स्वरा भास्कर की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पोस्ट में लिखा- ये तेजी से बढ़ा

swara bhaskar hospitalised test positive for dengue shares health update
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.