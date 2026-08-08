‘पहचान चाहिए, पैसा मेरे पीछे चलता है’, रवि किशन की वायरल लाइन पर BJP ने बनाया Gen Z वीडियो, MP ने दिया रिएक्शन

Ravi Kishan money statement: एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों अपने बयानों और सोशल मीडिया वीडियोज को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस बीच, उनका एक पुराना पॉडकास्ट क्लिप खासा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 'पहचान या पैसा' के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि वो सोशल मीडिया पर मीम और रील्स का हिस्सा बन गया। अब बीजेपी ने भी रवि किशन की इसी वायरल लाइन को अपने एक वीडियो में इस्तेमाल किया है।