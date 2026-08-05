‘NEET को अखबार’ बताने से लेकर ‘मौन व्रत’ वाले बयान तक, रवि किशन के 5 चर्चित विवाद जिन्होंने बटोरी लाइमलाइट

Ravi Kishan Viral Video: भोजपुरी स्टार, एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपने वायरल बयानों और सोशल मीडिया मीम्स को लेकर सुर्खियों में हैं। कभी 'NEET पेपर' को 'अखबार' कहने पर ट्रोल हुए, तो कभी 'Home From Work' बोलकर सोशल मीडिया पर छा गए। हाल ही में उनकी बेटी रिव्वा किशन ने भी उनके वायरल मीम ट्रेंड में शामिल होकर एक मजेदार रील बनाई, जिसने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं। तो आइए जानते हैं रवि किशन के ऐसे पांच चर्चित बयान और पल, जिन्होंने उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखा।