‘तुम ज्योतिका की तरह बिहेव कर रहे हो’, सूर्या ने अपनी फिल्म में दोहराया ‘चंद्रमुखी’ का सीन ,वायरल वीडियो पर फैंस ने किया कमेंट

Suriya Chandramukhi scene: साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' को लेकर चर्चा में हैं। 'करुप्पु' की सक्सेस के बाद एक्टर अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, ट्रेलर में एक छोटा-सा सीन ऐसा है, जिसने सूर्या की पत्नी और एक्ट्रेस ज्योतिका के फैंस का खास ध्यान खींच लिया।