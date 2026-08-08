Jharkhand Protest में नेहा बोरा पर इंक अटैक के बाद ऋचा चड्ढा का फूटा गुस्सा, KRK ने भी दिया रिएक्शन

Richa Chadha and KRK reaction Jharkhand student protest: झारखंड के रांची में प्रोटेस्ट के दौरान AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा पर इंक फेंके जाने की घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। बता दें, नेहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ झारखंड असेंबली की ओर मार्च कर रही थीं। इसी दौरान एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और कमाल आर.खान (KRK) सहित कई लोगों ने नेहा के समर्थन में आवाज उठाई।