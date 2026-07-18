आदिवासी महिला से मारपीट के वायरल वीडियो पर ऋचा चड्ढा का फूटा गुस्सा, तेलंगाना सरकार पर उठाए सवाल

Telangana Video for Richa Chadha Reaction: तेलंगाना में एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वायरल पोस्ट को रीशेयर करते हुए घटना को "भयानक और गैर-कानूनी" बताया। ये मामला भद्राद्री कोठागुडेम जिले के अश्वपुरम मंडल के मनुबोटलागुडेम गांव का बताया जा रहा है, जहां कथित तौर पर वन विभाग के अधिकारियों और आदिवासियों के बीच पोडू जमीन को लेकर बहस और विवाद शुरू हुआ।