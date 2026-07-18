स्टार कास्ट के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फैंस और पैपराजी ने कलाकारों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर ऑल-ब्लैक ट्रैकसूट और सनग्लासेस में नजर आए। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पैपराजी का अभिवादन किया। रणबीर ने हाथ दिल पर रखा, फ्लाइंग किस दिया और आसमान की ओर इशारा करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया।