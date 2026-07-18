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रणबीर कपूर से सनी देओल तक एक मंच पर, ‘रामायण’ के ग्रैंड लॉन्च ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

Ramayana Promotion Launch: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के प्रमोशनल अभियान की शुरुआत 18 जुलाई को भारत मंडपम में होने जा रही है। लॉन्च इवेंट से पहले रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और कुणाल कपूर मुंबई से दिल्ली रवाना हुए। मेकर्स इवेंट में फिल्म का एक्सक्लूसिव कंटेंट पेश करेंगे, जबकि पहला ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 18, 2026

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रणबीर कपूर से सनी देओल तक एक मंच पर। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Ramayana Promotion Launch: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' के प्रमोशनल अभियान की आधिकारिक शुरुआत अब होने जा रही है। ग्रैंड लॉन्च इवेंट से पहले फिल्म की स्टार कास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और कुणाल कपूर शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। सभी कलाकार नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले लॉन्च इवेंट में शामिल होने के लिए रवाना हुए।

फिल्म का प्रमोशनल लॉन्च 18 जुलाई को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित आगामी फिल्मों में से एक 'रामायण' के प्रचार अभियान की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान मेकर्स फिल्म से जुड़ा एक्सक्लूसिव कंटेंट पेश करेंगे। इसके बाद फिल्म का पहला ट्रेलर 24 जुलाई को दुनिया भर में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा।

मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे फिल्म के सितारे

स्टार कास्ट के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फैंस और पैपराजी ने कलाकारों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर ऑल-ब्लैक ट्रैकसूट और सनग्लासेस में नजर आए। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पैपराजी का अभिवादन किया। रणबीर ने हाथ दिल पर रखा, फ्लाइंग किस दिया और आसमान की ओर इशारा करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया।

साई पल्लवी ने अपनाया सिंपल लुक

फिल्म में सीता का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी साधारण और आकर्षक सलवार सूट में एयरपोर्ट पहुंचीं। वह अपनी सिक्योरिटी टीम और स्टाफ के साथ नजर आईं और बिना ज्यादा बातचीत किए सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गईं।

सनी देओल और कुणाल कपूर भी पहुंचे

फिल्म में भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे सनी देओल भी एयरपोर्ट पर कुछ देर रुके और पैपराजी का अभिवादन किया। उनके साथ फिल्म में इंद्र देव का किरदार निभा रहे कुणाल कपूर भी मौजूद थे।

रणबीर कपूर की तबीयत को लेकर भी रही चर्चा

रणबीर कपूर की एयरपोर्ट पर मौजूदगी ऐसे समय सामने आई है, जब हाल ही में उनके कंजंक्टिवाइटिस (आंख आने) से पीड़ित होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वह जरूरी सावधानियों के साथ लॉन्च इवेंट में शामिल होंगे। एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो के बाद उनके कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि हो गई।

भारत मंडपम में होगा प्रमोशनल कैंपेन का आगाज

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी भारत मंडपम, प्रगति मैदान में फिल्म के प्रमोशनल अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में ट्रेलर का विशेष प्रीमियर भी रखा जाएगा, जबकि इसका वैश्विक और डिजिटल रिलीज 24 जुलाई को होगा।

इसके बाद शुरू होगा इंटरनेशनल प्रमोशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉन्च इवेंट के बाद फिल्म की टीम अंतरराष्ट्रीय प्रमोशनल टूर पर जाएगी। बताया जा रहा है कि 'रामायण' की टीम an Diego Comic-Con 2026 में भी हिस्सा लेगी, जहां फिल्म का ट्रेलर वैश्विक दर्शकों को दिखाया जाएगा। फिल्म दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है।

कई अन्य कलाकार भी हो सकते हैं शामिल

मुख्य कलाकारों के अलावा लॉन्च इवेंट में अरुण गोविल, रवि दुबे, शोभना, रकुल प्रीत सिंह, अजिंक्य देव और फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे यश के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिल्म के प्रमोशनल अभियान की आधिकारिक शुरुआत के साथ ही 'रामायण' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। यह फिल्म हाल के वर्षों की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों में गिनी जा रही है।

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Updated on:

18 Jul 2026 05:28 pm

Published on:

18 Jul 2026 05:28 pm

Hindi News / Entertainment / रणबीर कपूर से सनी देओल तक एक मंच पर, ‘रामायण’ के ग्रैंड लॉन्च ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

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