18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘पेड्डी’ विवाद के बीच जान्हवी कपूर का बड़ा फैसला! ‘पगलैट’ डायरेक्टर उमेश बिष्ट संग की नई फिल्म साइन

Janhvi Kapoor new movie: 'पेड्डी' विवाद के बीच जान्हवी कपूर की नई फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि जान्हवी कपूर पहली बार 'पगलेट' के निर्देशक उमेश बिष्ट के साथ काम करेंगी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 18, 2026

जान्हवी कपूर पहली बार निर्देशक उमेश बिष्ट के साथ काम करेंगी

जान्हवी कपूर पहली बार निर्देशक उमेश बिष्ट के साथ काम करेंगी (सोर्स: x-@ursniresh)

Janhvi Kapoor new movie: एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने कथित तौर पर अपनी अगली फिल्म साइन कर ली है। खबरों के मुताबिक, वो पहली बार 'पगलैट' के डायरेक्टर उमेश बिष्ट के साथ काम करने जा रही हैं। ये खबर ऐसे समय सामने आई है, जब उनकी तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' में उनके किरदार 'अचियम्मा' की प्रस्तुति को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि, नई फिल्म को लेकर मेकर्स की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

पहली बार साथ काम करेंगे जान्हवी कपूर और उमेश बिष्ट

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, जान्हवी कपूर एक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी, जिसका निर्देशन उमेश बिष्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स और गुनीत मोंगा की सिख्या एंटरटेनमेंट मिलकर करेंगे। बता दें, फिल्म की शूटिंग इस साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, फिल्म की कहानी, जॉनर और अन्य स्टार्स के नाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फिल्म से जुड़ी जानकारी के लिए मेकर्स की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

'पेड्डी' विवाद के बीच आई नई फिल्म की खबर

जान्हवी कपूर की नई फिल्म की चर्चा ऐसे समय में सामने आई है, जब उनकी अपकमिंग तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' विवादों में है। हाल ही में फिल्म से उनके किरदार अचियम्मा की झलक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने मेकर्स पर एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लगाया था।

उमेश बिष्ट अपनी चर्चित नेटफ्लिक्स फिल्म 'पगलेट' के सीक्वल 'पगलैट 2' का भी निर्देशन करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सान्या मल्होत्रा एक बार फिर संध्या के किरदार में नजर आ सकती हैं और सीक्वल पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगा।ऐसे में उमेश बिष्ट के पास दो बड़े प्रोजेक्ट होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह दोनों फिल्मों की शूटिंग का शेड्यूल कैसे तय करते हैं। फिलहाल जान्हवी कपूर की नई फिल्म के टाइटल और पूरी स्टारकास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 03:58 pm

Published on:

18 Jul 2026 03:51 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पेड्डी’ विवाद के बीच जान्हवी कपूर का बड़ा फैसला! ‘पगलैट’ डायरेक्टर उमेश बिष्ट संग की नई फिल्म साइन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कोर्ट में खाने में मिलावट के खिलाफ छिड़ी कानूनी जंग, रिलीज हुआ काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की ‘The India Story’ का दमदार ट्रेलर

The India Story Trailer
बॉलीवुड

‘करोड़ों में से मुझे मिले सिर्फ 8 लाख’, ‘सैयारा’ का एक साल पूरा होते ही विवाद, संगीतकार तनिष्क बागची ने लगाया आरोप

Tanishk Bagchi Saiyaara Title Song Controversy
बॉलीवुड

कीड़े के काटने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए ‘स्पेशल 26’ फेम राजेश शर्मा, अब जल्द करेंगे काम पर वापसी

Rajesh Sharma
मनोरंजन

‘एक हवलदार ने मुझसे कहा कि लोगों को माफ कर दो’, 5 साल की जेल की सजा में संजय दत्त को मिली सबसे बड़ी सीख

Sanjay Dutt Recalls Lesson Learnt In Jail
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के बाद किस विषय पर बनाएंगे आदित्य धर अगली फिल्म? असम CM ने दिया बड़ा सुझाव

aditya dhar lachit borphukan film assam cm himanta biswa sarma meeting
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.