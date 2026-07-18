उमेश बिष्ट अपनी चर्चित नेटफ्लिक्स फिल्म 'पगलेट' के सीक्वल 'पगलैट 2' का भी निर्देशन करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सान्या मल्होत्रा एक बार फिर संध्या के किरदार में नजर आ सकती हैं और सीक्वल पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगा।ऐसे में उमेश बिष्ट के पास दो बड़े प्रोजेक्ट होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह दोनों फिल्मों की शूटिंग का शेड्यूल कैसे तय करते हैं। फिलहाल जान्हवी कपूर की नई फिल्म के टाइटल और पूरी स्टारकास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।