आखिर क्यों बार-बार ट्रोल हो जाती हैं जान्हवी कपूर? ये 4 कारण बना रहे हैं चर्चा का विषय

Janhvi Kapoor controversy 2026: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर हमेशा अपनी फिल्मों, फैशन और सोशल मीडिया मौजूदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं। जहां एक तरफ उनके लाखों फैंस हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कई बार ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। बता दें, हाल के दिनों में उनकी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर हुई बहस के बाद एक बार फिर उनका नाम सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। तो आइए जानते हैं उन 4 कारणों के बारे में, जिनकी वजह से जान्हवी कपूर हमेंशा ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हैं।