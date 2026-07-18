Tanishk Bagchi Saiyaara Title Song Controversy: संगीतकार और गायक तनिष्क बागची इन दिनों अपनी फिल्म 'सैयारा' के टाइटल ट्रैक को लेकर सुर्खियों में हैं। गाना दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हुआ, करोड़ों बार सुना गया और सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स तक छाया रहा। लेकिन अब इस सुपरहिट गाने के पीछे मेहनत करने वाले तनिष्क बागची ने ऐसा खुलासा किया है जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में रॉयल्टी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उन्हें अब तक सिर्फ 8 लाख रुपये की रॉयल्टी मिलनी बाकी है।