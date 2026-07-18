धर्मेंद्र के साथ अपने सुनहरे दिनों और उनके खूबसूरत रिश्ते को याद करते हुए हेमा मालिनी ने मंच पर दिल छू लेने वाली बातें कहीं। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, "धरम जी मेरे लिए सब कुछ थे। हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उस दौरान हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि हमें खुद पता नहीं चला कि काम करते-करते वह कब मेरे जीवनसाथी बन गए। वह एक बेहद अच्छे और साफ दिल के इंसान हैं।" हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक बेहद केयरिंग पार्टनर भी हैं, जिन्होंने हर सुख-दुख में उनका साथ निभाया है।