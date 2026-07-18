नफीसा अली ने बताया कि वो चौथी स्टेज के पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं और फिलहाल तीसरी बार रिमिशन में हैं। इस लंबे संघर्ष ने उन्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया है। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों, परिवार और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा संदेश छोड़ना चाहती हैं जिससे दुनिया पहले से बेहतर बन सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं और सच बोलना कभी बंद नहीं करेंगी।