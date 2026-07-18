कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने आज से अपना अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कोई भी पीछे न हटे, क्योंकि यह आंदोलन अब और ज्यादा बड़ा होगा। दिपके ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वे सभी से आग्रह करते हैं कि सब जंतर-मंतर आएं। उनका आंदोलन यहीं से जारी रहेगा और वे लोग आगामी 20 जुलाई को तय किए गए अपने मार्च के लिए आगे बढ़ेंगे।