E20 Petrol Row: बयान देने से लेकर माफी तक; यूट्यूबर सौरभ जोशी से जुड़ा पूरा केस क्या है? करोड़ों के घर और जमीन के हैं मालिक!

E20 पेट्रोल विवाद के बीच सोशल मीडिया पर सौरभ जोशी की संपत्ति को लेकर भी कई तरह के दावे सामने आने लगे। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि पहले उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपये बताई जाती थी, इसमें उनका घर और जमीनें भी शामिल है। जबकि हालिया व्लॉग में उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का जिक्र किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। कुछ वायरल पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कथित कार्रवाई तक के दावे किए गए।