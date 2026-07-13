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एथेनॉल पेट्रोल पर बयान देकर बुरे फंसे यूट्यूबर सौरभ जोशी, करोड़ों की संपत्ति पर भी उठे सवाल

Sourav Joshi Ethanol Petrol Controversy: यूट्यूबर सौरव जोशी ने हाल ही के दिनों में ऐसा क्या बोल दिया कि उनकी कुल संपत्ति को भी लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 13, 2026

Sourav Joshi Ethanol Petrol Controversy

Sourav Joshi Ethanol Petrol Controversy (सोर्स- @souravjoshivlogs)

Sourav Joshi Ethanol Petrol Controversy: देश के सबसे लोकप्रिय व्लॉगर्स में शामिल सौरव जोशी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवादों में घिरे हुए हैं। उनके हालिया व्लॉग में की गई कुछ टिप्पणियों के बाद इंटरनेट पर बहस तेज हो गई है। एथेनॉल के साथ मिक्स किए हुए पेट्रोल को लेकर दिया गया उनका बयान, उनकी लग्जरी कार की माइलेज से जुड़ा दावा और फिर उनकी कुल संपत्ति को लेकर सामने आई चर्चाओं ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।

एथेनॉल पर बयान से शुरू हुआ विवाद

पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब सौरव जोशी ने अपने व्लॉग में अपनी मर्सिडीज कार की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा कि एथेनॉल पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी कार की माइलेज पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पहले कार 17 की एवरेज देती थी, लेकिन अब माइलेज सिर्फ 5 रह गई है जिससे भारी गिरावट देखने को मिली है।

उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया, जबकि बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके दावे पर सवाल खड़े कर दिए।

कार की स्पेसिफिकेशन को लेकर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि जिस मॉडल की मर्सिडीज कार का जिक्र किया गया, उसके लिए कंपनी प्रीमियम पेट्रोल की सलाह देती है। ऐसे में अगर अनुशंसित ईंधन का उपयोग नहीं किया गया हो तो माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि एथेनॉल को दोष देने से पहले वाहन की तकनीकी जरूरतों को भी समझना जरूरी है। हालांकि, सौरव जोशी या उनकी टीम की ओर से इन दावों पर कोई विस्तृत तकनीकी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

इलेक्ट्रिक G-Wagon की चर्चा भी बनी बहस का हिस्सा

विवाद के दौरान सौरव जोशी ने अपनी इलेक्ट्रिक G-Wagon का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन होने की वजह से भविष्य में ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे पहले दिए गए बयान से ध्यान हटाने की कोशिश बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसे सामान्य बातचीत का हिस्सा माना।

संपत्ति को लेकर भी शुरू हुई चर्चा

विवाद यहीं नहीं रुका। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि पहले सौरव जोशी की कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपये बताई जाती थी, जबकि हालिया व्लॉग में उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का जिक्र किया। इसके बाद इंटरनेट पर तरह-तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गईं।

कुछ वायरल पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई तक की बातें कही जा रही हैं। हालांकि, अब तक किसी सरकारी एजेंसी ने सौरव जोशी के खिलाफ किसी जांच या छापेमारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए ऐसे दावों को फिलहाल केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

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Updated on:

13 Jul 2026 11:05 am

Published on:

13 Jul 2026 10:56 am

Hindi News / Entertainment / एथेनॉल पेट्रोल पर बयान देकर बुरे फंसे यूट्यूबर सौरभ जोशी, करोड़ों की संपत्ति पर भी उठे सवाल

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