धीरज धूपर को Over Confidence ले डूबा, Lock Upp में श्रेया कालरा से टास्क हारते ही ट्रोल होने लगे अभिनेता

Dheeraj Dhoopar Vs Shreya Kalra In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप' में हालिया टास्क ने एक बार फिर शो के बज को बना दिया है। हाल ही के एपिसोड में हुए टास्क में श्रेया कालरा और धीरज धूपर के बीच आखिर तक भिड़ंत देखने को मिली लेकिन जिस तरह से धीरज ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, वो टास्क हार गए और सोशल मीडिया पर अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।