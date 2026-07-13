Dhamaal 4 Box Office Collection: वीकेंड पर फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी ‘धमाल 4’, जानें अजय की फिल्म की कमाई

'धमाल' सीरीज की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। पहली फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में करीब 8 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इसके बाद आई 'डबल धमाल' ने लगभग 22 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग दर्ज की। साल 2019 में रिलीज हुई 'टोटल धमाल' ने पहले वीकेंड में करीब 62 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। अब 'धमाल 4' ने 65 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बना लिया है।