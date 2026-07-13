Deepika Padukone को छोड़ने के वायरल हो रहे दावे पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर करके बताया सच

Muzammil Ibrahim On Deepika Padukone (सोर्स- @muzamilibrahim7)
Muzammil Ibrahim On Deepika Padukone: अभिनेता और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह उनका कोई नया इंटरव्यू नहीं, बल्कि पिछले साल दिया गया एक पुराना इंटरव्यू है, जिसकी कुछ छोटी-छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन क्लिप्स में मुजम्मिल अपने और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पुराने रिश्ते को लेकर बातें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्होंने खुद सामने आकर पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को अधूरा दिखाकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
मुजम्मिल इब्राहिम ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि जिस इंटरव्यू को हालिया बयान बताकर वायरल किया जा रहा है, वह दरअसल एक साल से भी अधिक पुराना है। उनका कहना है कि लंबे इंटरव्यू के केवल कुछ सेकंड के हिस्से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे पूरी बातचीत का वास्तविक संदर्भ गायब हो गया है।
उन्होंने कहा कि जब किसी लंबी बातचीत को छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर पेश किया जाता है, तो उसमें मौजूद सम्मान, झिझक और भावनाओं की गहराई दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि लोग उनके शब्दों का अलग अर्थ निकाल रहे हैं।
मुजम्मिल ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि उन्होंने कभी भी दीपिका पादुकोण के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि जीवन में आगे बढ़ने के बाद भी उन्होंने हमेशा अपने अतीत से जुड़े लोगों के बारे में सम्मानपूर्वक बात की है और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।
उन्होंने लिखा कि वर्षों से उनका पूरा ध्यान अपने करियर और निजी जीवन पर रहा है और वे चाहते हैं कि चर्चा भी उनके काम को लेकर हो, न कि पुराने रिश्तों को लेकर। उनके मुताबिक ईमानदारी से अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन उस ईमानदारी के साथ सम्मान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
दरअसल, जून 2025 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान मुजम्मिल इब्राहिम ने पहली बार खुलकर दीपिका पादुकोण के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया था कि रिश्ते की शुरुआत दीपिका की ओर से हुई थी और बाद में उन्होंने ही यह रिश्ता खत्म किया। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें इस फैसले का कभी पछतावा नहीं हुआ।
मुजम्मिल ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जब वे और दीपिका एक-दूसरे के करीब आए थे, तब वे इंडस्ट्री में ज्यादा पहचान रखते थे, जबकि दीपिका मॉडलिंग कर रही थीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आज दीपिका अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी स्टार बन चुकी हैं और वे खुद उनके काम के प्रशंसक हैं।
इंटरव्यू में मुजम्मिल ने बताया था कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच लंबे समय तक दोस्ती बनी रही। दोनों कई वर्षों तक फोन पर बातचीत करते रहे, लेकिन दीपिका की शादी के बाद उनका संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया।
उन्होंने यह भी कहा कि दीपिका की सफलता से उन्हें कभी जलन नहीं हुई। बल्कि उन्हें खुशी है कि दीपिका ने अपने करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं और आज वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं।
वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। वह निर्देशक एटली की फिल्म'राका' में अल्लू अर्जुन के साथ दिखाई देंगी। इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' में वो शाहरुख खान के साथ भी अहम भूमिका निभा रही हैं। दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह बना हुआ है।
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