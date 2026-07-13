Deepika Padukone को छोड़ने के वायरल हो रहे दावे पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर करके बताया सच

Muzammil Ibrahim On Deepika Padukone: अभिनेता और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह उनका कोई नया इंटरव्यू नहीं, बल्कि पिछले साल दिया गया एक पुराना इंटरव्यू है, जिसकी कुछ छोटी-छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन क्लिप्स में मुजम्मिल अपने और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पुराने रिश्ते को लेकर बातें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्होंने खुद सामने आकर पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को अधूरा दिखाकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।