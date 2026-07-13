‘घर बैठकर हॉलीवुड में रोल नहीं मिलता’! दिशा पटानी ने बताया क्यों इंडियन एक्टर्स के लिए मुश्किल है ग्लोबल एंट्री

Disha Patani Hollywood debut (फोटो सोर्स: x:Disha Patani Hollywood debut @dishapatani/@VarietyIndia)
Disha Patani reveals Indian actors ahead Hollywood debut: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी जल्द ही सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर 'Holiguards Saga' के जरिए हॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। इस फिल्म में वो इंटरनेशनल स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दिशा ने हॉलीवुड में काम हासिल करने की प्रक्रिया और इंडियन एक्टर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर खुलकर बात की।
इस पर दिशा का कहना है कि सिर्फ अच्छा एक्टिंग करना ही काफी नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना भी बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, विदेशी प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने के लिए ऑडिशन, टैलेंट एजेंसी, वीजा और दूसरे तकनीकी पहलुओं को समझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई स्टार भारत में बैठकर ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे सीधे हॉलीवुड से बड़े रोल मिल जाएंगे।
इसके साथ ही, एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में ऑप्शन की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होती है। कई बार स्टार को अपने काम के आधार पर सीधे ऑडिशन का मौका मिल जाता है, लेकिन इसके लिए सही प्रतिनिधित्व और सही समय भी जरूरी होता है। साथ ही, दिशा ने कहा कि अगर किसी एक्टर को वैश्विक स्तर पर काम करना है तो उसे कुछ समय उस देश में रहकर नेटवर्किंग और ऑडिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए।
दिशा ने फिल्म के डायरेक्टर केविन स्पेसी के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि स्पेसी अपने स्टार्स को किरदार को समझने और उस पर एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी देते हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले वो एक्टर्स के साथ बैठकर हर सीन पर चर्चा करते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि कोई किरदार किसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देगा। दिशा के मुताबिक, इस तरीके ने उन्हें अपने किरदार को और गहराई से समझने में मदद की।
'Holiguards Saga' एक सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें दिशा पटानी के अलावा डॉल्फ लुंडग्रेन, टायरेस गिब्सन, ब्रायना हिल्डेब्रांड और एरिक रॉबर्ट्स जैसे इंटरनेशनल एक्टर भी लीड रोल में हैं। फिल्म का प्राइवेट प्रीमियर इस साल बर्लिन में किया जा चुका है, जबकि इसकी वैश्विक रिलीज डेट का इंतजार है।
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