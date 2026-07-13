‘घर बैठकर हॉलीवुड में रोल नहीं मिलता’! दिशा पटानी ने बताया क्यों इंडियन एक्टर्स के लिए मुश्किल है ग्लोबल एंट्री

दिशा ने फिल्म के डायरेक्टर केविन स्पेसी के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि स्पेसी अपने स्टार्स को किरदार को समझने और उस पर एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी देते हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले वो एक्टर्स के साथ बैठकर हर सीन पर चर्चा करते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि कोई किरदार किसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देगा। दिशा के मुताबिक, इस तरीके ने उन्हें अपने किरदार को और गहराई से समझने में मदद की।