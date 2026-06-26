‘मैं दिशा का PA नहीं हूं भाई!’ कैटरीना वाले सवाल पर अक्षय कुमार का जवाब सुन हंसी नहीं रोक पाए लोग

Akshay Kumar funny reply on Katrina Kaif question: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के रिलीज के बाद एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज की वजह से सुर्खियों में आ गए। स्टारकास्ट के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान पैप्स ने उनसे फिल्म के गाने 'ऊंचा लंबा कद' में बोले गए"We Miss You Katrina" डायलॉग को लेकर सवाल किया। इस सवाल पर अक्षय ने ऐसा जवाब दिया था कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े।