दिशा पाटनी की जिंदगी में आया प्यार! 28 साल के पंजाबी सिंगर को कर रही हैं डेट

Disha Patani Dating Rumors With Talwinder Singh Sidhu: बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस दिशा पाटनी पहले अपने और टाइगर श्रॉफ के ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में थीं, लेकिन अब लगता है कि दिशा को अपने प्यार की सही दिशा मिल गई है। 33 साल की दिशा की जहां हर पक्की सहेली शादी के बंधन में बंध चुकी हैं वहीं, वह अभी भी कुवारी हैं। ऐसे में उनकी लव लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर कई बातें सामने आ रही हैं। हाल ही में दिशा को पॉपुलर पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू उर्फ तलविंदर के साथ देखा गया, जिसके बाद से दोनों के डेटिंग की अफवाह टिनसेल टाउन में आग की तरह फैल गई हैं।