सुशांत की मौत के 7 साल बाद एक्ट्रेस करियर ने ली करवट, विजय वर्मा संग करेंगी कमबैक

बता दें, रिया ने 2009 में एमटीवी के रियलिटी शो ‘टीन दीवा’ से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में वीजे के रूप में लोकप्रिय हुईं। बॉलिवुड में उनका पहला कदम 2013 की फिल्म ‘मेरे डैड की मारुति’ से रहा लेकिन 2020 के बाद उनका करियर अचानक रुका गया और ड्रग्स से जुड़े मामले में सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे करीब 28 दिन भायखला जेल में रहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिया बाहर आईं। लंबी जांच के बाद मार्च 2025 में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीयर कर दिया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई।