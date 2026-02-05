5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुशांत की मौत के 7 साल बाद एक्ट्रेस करियर ने ली करवट, विजय वर्मा संग करेंगी कमबैक

Sushant Singh Death Impact On Rhea Chakraborty: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 7 साल बाद उनकी करीबी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने जिंदगी और करियर में नई दिशा लेने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 05, 2026

Sushant Singh Death Impact On Rhea Chakraborty: बॉलीवुड से बहुत लंबे ब्रेक के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती फिर से कैमरे के सामने लौटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर कर अपनी वापसी की घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें किसी सेट पर कदम रखे हुए करीब 7 साल बीत चुके हैं। इस वीडियो में रिया ने ये भी बताया कि समय ने उन्हें बदला तो है पर उनके अंदर वो लड़की अभी भी जिंदा है जो 17 साल की उम्र में एक्टिंग का सपना लेकर मुंबई आई थी।

ड्रग्स से जुड़े मामले में हुआ सब खत्म

रिया ने अपने वीडियो में कहा, "सेट पर गए हुए 7 साल हो गए हैं लेकिन मैं आज भी वही लड़की हूं जो 17 साल की उम्र में एक्टर बनने का सपना लेकर बॉम्बे आई थी। मेरा एक हिस्सा आगे बढ़ गया, लेकिन एक हिस्सा वहीं रुका रहा और इंतजार करता रहा और मैं यहां हूं, एक बार फिर अपने चैप्टर 2 में लौटने को " उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था कि काम मिलना बंद हो गया था। हालांकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम वीडियो में एक बार भी नहीं लिया।

बता दें, रिया ने 2009 में एमटीवी के रियलिटी शो ‘टीन दीवा’ से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में वीजे के रूप में लोकप्रिय हुईं। बॉलिवुड में उनका पहला कदम 2013 की फिल्म ‘मेरे डैड की मारुति’ से रहा लेकिन 2020 के बाद उनका करियर अचानक रुका गया और ड्रग्स से जुड़े मामले में सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे करीब 28 दिन भायखला जेल में रहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिया बाहर आईं। लंबी जांच के बाद मार्च 2025 में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीयर कर दिया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई।

कमबैक करने को हैं तैयार

रिया की कमबैक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' से हो रही है, जो सत्ता, पारिवारिक रिश्तों और विश्वासघात पर बेस्ड एक हाई‑स्टेक कॉर्पोरेट ड्रामा है। इस शो का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है और कास्ट में अनिल कपूर, विजय वर्मा, नेहा धूपिया, रायमा सेन, आकाश खुराना, कंवलजीत सिंह, अनंत नाग समेत कई अनुभवी कलाकार शामिल हैं। इस सीरीज में रिया का कदम उनके करियर के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

05 Feb 2026 12:04 pm

Published on:

05 Feb 2026 11:50 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत की मौत के 7 साल बाद एक्ट्रेस करियर ने ली करवट, विजय वर्मा संग करेंगी कमबैक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Mirzapur The Movie Release: कालीन भैया के भौकाल से कांपेगा थिएटर, इस दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड

जीनत अमान ने धर्मेंद्र संग वायरल सीन दिखाकर बॉलीवुड के ईव-टीजिंग कल्चर पर तोड़ी चुप्पी

जीनत अमान
बॉलीवुड

गोविंदा की दूसरी शादी और सुनीता संग अनबन पर मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बोलें- उनकी लाइफ में सबकुछ…

शशि सिन्हा एक ऐसे शख्स हैं जो गोविंदा के अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ रहे हैं। यह उनके मैनेजर हैं और उन्होंने ही अब लंबे अरसे बाद गोविंदा की निजी जिंदगी पर बात की है और कई बातें बताई हैं।
बॉलीवुड

दोस्ती रखो, यूज मत करो…नेहा धूपिया और करण जौहर ने बॉलीवुड की दोस्ती पर दिया बयान

दोस्ती रखो, यूज मत करो...नेहा धूपिया और करण जौहर ने बॉलीवुड की दोस्ती पर दिया बयान
बॉलीवुड

अजित पवार की मौत के बाद सामने आया वीडियो, रेखा के सामने अमिताभ को लेकर किया था बड़ा खुलासा

अजित पवार की मौत को 9 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अब उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह रेखा के सामने अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इसे उनके चाहने वाले बेहद पसंद कर रहे हैं।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.