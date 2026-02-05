Mirzapur The Movie Release: कालीन भैया के भौकाल से कांपेगा थिएटर, इस दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म

Mirzapur The Movie Release: ओटीटी की दुनिया में 'सत्ता की भूख' और 'खून-खराबे' की कहानी से तहलका मचाने वाली फेमस वेब सीरीज 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए मेकर्स ने आखिरकार ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। यह खबर सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार 'मिर्जापुर' का जादू छोटे मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर दिखेगा।