दोस्ती रखो, यूज मत करो...नेहा धूपिया और करण जौहर ने बॉलीवुड की दोस्ती पर दिया बयान

इन सबके बाद नेहा ने अपने पति अंगद बेदी के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि अंगद उनसे कहीं ज्यादा सोशल हैं और प्रोफेशनली हां या ना कहना बेहतर जानते हैं। अंगद को चीजों को धीरे-धीरे करना पसंद है, जबकि नेहा को इसकी भागदौड़ पसंद है। नेहा ने मजाकिया अंदाज में बताया कि जब उन्होंने डेटिंग शुरू की, तो अंगद ने खूशी से सड़क पर भांगड़ा करना शूरू कर दिया था और मुझे लगा, " ये कितना क्यूट है, इस लड़के से शादी कर सकती हूं।" इसके बाद प्रोडक्शन के बारे में बात करते हुए, नेहा ने एक्सेप्ट किया कि इंडस्ट्री एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और मार्केट बहुत अस्थिर है। उन्होंने कहा कि वे अभी कुछ और समय इंतजार करेंगी, लेकिन "कभी ना मत कहो बस बढ़ते रहो। "