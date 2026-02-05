डेब्यू फिल्म रही फ्लॉप, 12 बार आमिर की ‘लगान’ हुई थी ऑफर, YES करते तो कहलाते सुपरस्टार

Abhishek Bachchan Birthday: भारतीय सिनेमा के इतिहास में अगर कुछ कालजयी फिल्मों का नाम लिया जाए, तो आमिर खान की 'लगान' का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 2001 में रिलीज हुई आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि ऑस्कर की दहलीज तक पहुंचकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के मुख्य किरदार 'भुवन' के लिए आमिर खान पहली पसंद नहीं थे? यह रोल सबसे पहले अभिषेक बच्चन को ऑफर किया गया था। जी हां! अभिषेक बच्चन को ये फिल्म सबसे पहले ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। आज अभिषेक अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनकी जिंदगी के इस फैसले के बारे में बात करते हैं जो मना करने के बाद उन्हें भी पछतावा होता होगा।