यौन अपराधी के दस्तावेजों में नाम आने पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी, बोले- कभी चीन नहीं गया…

Anurag Kashyap Breaks Silence on Epstein Files: दुनियाभर में चर्चित 'एपस्टीन फाइल्स' एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों, ईमेल्स और कथित सबूतों के सार्वजनिक होने के बाद कई बड़े और प्रभावशाली नामों पर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय सिनेमा के चर्चित फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का नाम सामने आने की चर्चा ने हलचल मचा दी है। हालांकि, बिना किसी देरी के अनुराग कश्यप ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें महज अफवाह करार दिया है।