6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ और ‘धुरंधर’ कुछ भी नहीं इसके आगे, 57 साल इस पुरानी कहानी में थिएटर में उड़ाया था गर्दा

Bollywood Classic Film Aradhana: 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों के सामने ये 57 साल पुरानी कहानी एक मिसाल साबित हुई है, जिसने आज भी अपना जलवा उतना ही कायम रखा है, क्या आपको पता है इस फिल्म के बारे में।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 06, 2026

'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' कुछ भी नहीं इसके आगे, 57 साल इस पुरानी कहानी में थिएटर में उड़ाया था गर्दा

फिल्म 'आराधना' (सोर्स: IMDb)

Bollywood Classic Film Aradhana: बॉलीवुड में सक्सेस की नई मिसालें लगातार बन रही हैं। 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्में सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद दर्शकों को थिएटर तक खींचती हैं। ये फिल्में साबित करती हैं कि दर्शकों को बस उनकी भावनाओं को झकझोड़ने वाली कहानियां चाहिए होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी एक फिल्म भी थी जिसने पूरा खेल बदल दिया था और रातोंरात एक नया सुपरस्टार बना दिया था?

लगातार 100 दिनों तक थिएटर में हाउसफुल चली

जी हां हम बात कर रहे है 1969 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म 'आराधना' की, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर अहम भूमिका में थे। ये कोई मामूली फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की पहली हिंदी फिल्म थी, जो लगातार 100 दिनों तक थिएटर में हाउसफुल चली। इतना ही नहीं, ये फिल्म 3 महीनों से ज्यादा समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करती रही।

बता दें, राजेश खन्ना जिनको हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना गया है। उन्होंने 'आराधना' से अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत की थी। फिल्म का बजट लगभग 80 से 85 लाख रुपये था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने जबरदस्त कमाई करते हुए 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। शर्मिला टैगोर के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिलों को खूब भाया।

फिल्म में फरीदा जलाल और मदन पुरी जैसे दिग्गज स्टार्स ने भी लीड रोल निभाई थी, जिसने कहानी को और भी मजबूत बनाया। इस फिल्म की सफलता ने राजेश खन्ना को न केवल रातोंरात सुपरस्टार बना गई, बल्कि उन्होंने उसके बाद लगातार 17 हिट फिल्में देकर ये साबित कर दिया कि उनकी जगह बॉलीवुड में किसी और से बेहतर है।

फिल्म की कहानी, एक्टिंग और सॉग

'आराधना' की सफलता ये दर्शाती है कि चाहे समय कोई भी हो, अगर फिल्म की कहानी, एक्टिंग और संगीत दर्शकों की भावनाओं को छू जाए तो वो हमेशा यादगार बन जाती है। आज के युग में भी जहां सोशल मीडिया की राय का बड़ा प्रभाव रहता है, फिर भी दर्शक वहीं जाते हैं जहां उन्हें अपनी उम्मीदों का असली मरहम मिलता है।

जैसे आज 'धु्रंधर', 'बॉर्डर 2', 'जवान' और 'पठान' दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं, वैसे ही पहले का 'आराधना' भी उस दशक की शान थी। ये फिल्म न केवल राजेश खन्ना के करियर का मील का पत्थर बनी, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी इसकी अहमियत आज तक बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

06 Feb 2026 02:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ और ‘धुरंधर’ कुछ भी नहीं इसके आगे, 57 साल इस पुरानी कहानी में थिएटर में उड़ाया था गर्दा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Vadh 2 X Review in Hindi

Vadh 2 X Review in Hindi
बॉलीवुड

मनोज बाजपेयी ने ‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर जताई सहमति, बोले- लोगों की भावनाओं को…

फिल्म घूसखोर पंडत के बढ़ते विवाद के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर और मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं, खुद मनोज बाजपेयी ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

‘घूसखोर पंडत’ पर विवाद क्यों? क्यों सीरीज पर कटा हल्ला, आसान भाषा में समझें पूरा मामला

Ghooskhor Pandat Controversy Explained
बॉलीवुड

हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति कहां है? अनुभव सिन्हा का बॉलीवुड पर सीधा वार, बोले-फेल हुआ सबकुछ

हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति कहां है? अनुभव सिन्हा का बॉलीवुड पर सीधा वार, बोले-फेल हुआ सबकुछ
बॉलीवुड

‘घूसखोर पंडत’ के विवाद पर प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पंडत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ…

Ghooskhor Pandat  Producer Neeraj Panday
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.