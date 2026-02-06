‘बॉर्डर 2’ और ‘धुरंधर’ कुछ भी नहीं इसके आगे, 57 साल इस पुरानी कहानी में थिएटर में उड़ाया था गर्दा

Bollywood Classic Film Aradhana: बॉलीवुड में सक्सेस की नई मिसालें लगातार बन रही हैं। 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्में सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद दर्शकों को थिएटर तक खींचती हैं। ये फिल्में साबित करती हैं कि दर्शकों को बस उनकी भावनाओं को झकझोड़ने वाली कहानियां चाहिए होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी एक फिल्म भी थी जिसने पूरा खेल बदल दिया था और रातोंरात एक नया सुपरस्टार बना दिया था?