Vadh 2 X Review: थ्रिलर-सस्पेंस की बाप है नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की ‘वध 2’, फिल्म का क्लाइमैक्स देख दंग रहग

Vadh 2 X Review in Hindi: साल 2022 में आई फिल्म 'वध' ने अपने सस्पेंस और सधी हुई कहानी से दर्शकों को चौंका दिया था। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए 'वध 2' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और रिलीज के साथ ही ये फिल्म सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। अनुभवी अभिनेत्री नीना गुप्ता और संजय मिश्रा एक बार फिर अपने अभिनय से दर्शकों को बांधने में सफल नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि फिल्म का क्लाइमेक्स दर्शकों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। फिल्म को देखने के बाद लोगों ने एक्स पर क्या कुछ रिएक्सन्स दिए, चलिए जानते हैं।