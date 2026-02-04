अपनी बॉडी देखो, तुम हीरोइन नहीं लगती…66 की नीना गुप्ता ने बेबाकी से किससे कही ये बात?

नीना के मुताबिक, उन्होंने मसाबा से बेहद साफ शब्दों में कहा था कि हिंदी सिनेमा में हीरोइन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, बल्कि एक खास तरह की छवि और शारीरिक बनावट को भी तरजीह दी जाती है। उस दौर में बॉलीवुड की नायिकाओं का एक तय सांचा था, जिसमें हर कोई फिट नहीं बैठ सकता था। नीना ने ये बात किसी कठोरता से नहीं, बल्कि एक मां की ईमानदार सलाह के तौर पर कही थी। नीना ने बेटी मसाबा से कहा, 'तुम्हारा चेहरा और बॉडी वैसा नहीं है। तुम हीरोइन जैसी नहीं लगती हो।'