अपनी बॉडी देखो, तुम हीरोइन नहीं लगती…66 की नीना गुप्ता ने बेबाकी से किससे कही ये बात?

Neena Gupta Bold Statement To Daughter Masaba: बॉलीवुड में अपनी बेबाकी और सच्चाई के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री नीना गुप्ता एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनकी बेटी मसाबा गुप्ता और उससे जुड़ा एक पुराना फैसला। नीना ने हाल ही में खुलासा किया कि एक समय मसाबा भी हिंदी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना देखा करती थीं, लेकिन मां होने के नाते नीना ने उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया था।
ANI से बात करते हुए नीना गुप्ता ने बताया कि मसाबा का ये सपना किसी ठोस प्लान का नतीजा नहीं था, बल्कि माहौल और आसपास के लोगों से प्रभावित होकर बना था। फिल्मी दुनिया में पली-बढ़ी मसाबा के लिए ग्लैमर और एक्टिंग की ओर झुकाव स्वाभाविक था। लेकिन नीना, जो खुद दशकों से इंडस्ट्री की सच्चाइयों को देखती आ रही हैं, चाहती थीं कि उनकी बेटी हकीकत को समझे।
नीना के मुताबिक, उन्होंने मसाबा से बेहद साफ शब्दों में कहा था कि हिंदी सिनेमा में हीरोइन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, बल्कि एक खास तरह की छवि और शारीरिक बनावट को भी तरजीह दी जाती है। उस दौर में बॉलीवुड की नायिकाओं का एक तय सांचा था, जिसमें हर कोई फिट नहीं बैठ सकता था। नीना ने ये बात किसी कठोरता से नहीं, बल्कि एक मां की ईमानदार सलाह के तौर पर कही थी। नीना ने बेटी मसाबा से कहा, 'तुम्हारा चेहरा और बॉडी वैसा नहीं है। तुम हीरोइन जैसी नहीं लगती हो।'
हालांकि, नीना ने मसाबा के सपनों को पूरी तरह कुचलने की बजाय उन्हें सही दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने बेटी को एक्टिंग सीखने, थिएटर और कैमरे की बारीकियां समझने और ऐसे किरदार चुनने के लिए प्रेरित किया, जो दिखावे से ज्यादा हुनर पर टिके हों। यही सोच आगे चलकर मसाबा के काम आई।
आज मसाबा गुप्ता भारत की सबसे चर्चित फैशन डिजाइनर्स में गिनी जाती हैं। रंगों, प्रिंट्स और भारतीयता को आधुनिक अंदाज में पेश करने की उनकी शैली ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। फैशन की दुनिया में नाम कमाने के बाद मसाबा ने अभिनय में भी कदम रखा, लेकिन अपने अंदाज में। वेब सीरीज ‘मसाबा मसाबा’ में उन्होंने खुद का ही एक काल्पनिक किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।
नीना गुप्ता ने माना कि जब उन्होंने पहली बार बेटी को स्क्रीन पर अभिनय करते देखा, तो वो भावुक हो गई थीं। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि मसाबा कैमरे के सामने कितनी सहज और स्वाभाविक हैं। एक मां के तौर पर ये पल उनके लिए गर्व से भरा था, क्योंकि मसाबा ने अपनी अलग राह खुद बनाई।
वर्क फ्रंट की बात करें तो नीना गुप्ता जल्द ही संजय मिश्रा के साथ क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘वध 2’ में नजर आने वाली हैं। अपने करियर के इस पड़ाव पर भी नीना लगातार मजबूत और अलग किरदारों से दर्शकों को प्रभावित कर रही हैं। वहीं मसाबा फैशन और अभिनय दोनों दुनियाओं में संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही हैं।
