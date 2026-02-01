पिता अमिताभ बच्चन को लेकर छलका अभिषेक का दर्द, बोले- मेरे पिता को इंसान होने की इजाजत क्यों नहीं?

अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा था। शुरुआत से ही उन पर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का भारी दबाव रहा। सुपरस्टार के बेटे होने का फायदा जितना चर्चा में रहा, उतना ही नुकसान भी उन्हें आलोचनाओं के रूप में झेलना पड़ा। अभिषेक ने स्वीकार किया कि जब फिल्में नहीं चलतीं और असफलता सार्वजनिक रूप से सामने आती है, तो इंसान का निराश और संशयी होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि बार-बार की नाकामी किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है, खासकर तब जब लोग उस गिरावट का मजा लेते दिखाई दें।