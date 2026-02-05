5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘महिलाएं पिज्जा नहीं होतीं’, 52 की अभिनेत्री के बेबाक बोल, शेफाली शाह बोलीं- मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती

Shefali Shah Bold Statement on Women: अभिनेत्री शेफाली शाह ने हाल ही में देश में चल रहीं महिलाओं की स्थिति को लेकर बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 05, 2026

Shefali Shah Strong Statement on Women

Shefali Shah (सोर्स- shefalishahofficial)

Shefali Shah Strong Statement on Women: जानी-मानी अभिनेत्री शेफाली शाह उन कलाकारों में शुमार हैं, जिन्होंने हर मंच पर अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई है। टेलीविजन से करियर की शुरुआत करने वाली शेफाली ने सिनेमा में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एमी अवॉर्ड से सम्मानित सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ में एसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

‘सत्या’, ‘मॉनसून वेडिंग’, ‘वक्त’, ‘दिल धड़कने दो’ जैसी फिल्मों से लेकर ‘ह्यूमन’, ‘डार्लिंग्स’, ‘जलसा’ और ‘थ्री ऑफ अस’ तक, शेफाली शाह हर प्रोजेक्ट में अपने अभिनय का नया रंग दिखाती नजर आईं। ‘दिल्ली क्राइम’ के दूसरे सीजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर एमी अवॉर्ड जीतने के बाद वह इसके तीसरे सीजन में भी दिखाई दीं, जिसने उनके करियर को और मजबूती दी।

महिलाओं को लेकर शेफाली शाह का बयान (Shefali Shah Strong Statement on Women)

'दिल्ली क्राइम 2' के लिए प्रतिष्ठित एमी अवॉर्ड जीतने वाली शेफाली ने इसके बाद दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन में भी काम किया। अपने करियर में इतना सब कुछ अचीन करने वालीं शेफाली शाह ने हाल ही समाज में महिलाओं की स्थिति पर खुलकर बात की है। 'जयपुर टाइम्स' के साथ बातचीत में शेफाली शाह ने अपने करियर के साथ साथ कई दूसरे पहलुओं पर भी बात की। खासकर महिलाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है महिलाओं को खुद पर भरोसा करना चाहिए। पहले तो हमे ये स्वीकार करना चाहिए कि महिलाएं पिज्जा नहीं हैं और हम हर किसी को खुश नहीं कर सके।'

'खुद को सजा देनी छोड़नी होगी'

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 'एक बार ये क्लियर हो जाए तो हमें खुद को सजा देनी छोड़नी होगी और परफेक्ट बनना भी छोड़ना होगा क्योंकि हम नहीं हैं। मैं एआई की मदद की तैयार नहीं की गई हूं। मैं एक इंसान हूं। मुझसे भी गलतियां होती हैं। मैं सभी को खुश नहीं कर सकती और ये ठीक है। नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस ने आगे बात करते करते हुए कहा- महिलाओं को बेटों को बड़ा करने के लिए तारीफ मिलती है ऐसे ही उनकी गलतियों पर हमें ही जिम्मेदार भी ठहराए जाना चाहिए।'

मेंटल हेल्थ पर भी एक्ट्रेस ने की बात

इसके अलावा शेफाली शाह ने कहा कि महिलाओं के लिए मेंटल हेल्थ भी काफी जरूरी होती है। अगर हम किसी सेलोन या स्किन के डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाने पर भी कोई शर्म नही होनी चाहिए। इसके अलावा एक्ट्रेस ने कहा कि महिलाओं को कभी औरत होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम कभी कभी खुद को विक्टिम दिखाने लगते हैं। ऐसा कहकर मैं असली मुद्दों की बात नहीं कर रही लेकिन महिलाओं को खुद के लिए खड़े होना चाहिए बस।

ये भी पढ़ें

मैं संतुष्ट हूं…दीपेश शर्मा संग डेटिंग रूमर्स पर शमिता शेट्टी का फूटा गुस्सा, बोलीं- क्या बकवास…
बॉलीवुड
Shamita Shetty On Dating Rumors With Dipesh Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Feb 2026 03:47 pm

Published on:

05 Feb 2026 03:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘महिलाएं पिज्जा नहीं होतीं’, 52 की अभिनेत्री के बेबाक बोल, शेफाली शाह बोलीं- मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Fact Check: ‘आप किसी और की दुल्हन…’ मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल

Fact Check: 'आप किसी और की दुल्हन...' मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल
बॉलीवुड

आपको शर्म आनी चाहिए…अनिल कपूर को एक गलती पड़ी भारी, फैन से तुरंत मांगी माफी

Anil Kapoor Apologises To Fan
बॉलीवुड

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साइन की पहली फिल्म

सुनीता आहूजा अक्सर अपने पति गोविंदा के अफेयर पर बेबाकी से बयान देती नजर आती हैं। अब ऐसे में खबर है कि जल्द सुनीता बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं।
बॉलीवुड

विवादित बयान पर बेबाकी से फिर बोले ए आर रहमान, कहा- बेहतर होगा अगर हम…

AR Rahman on Communal Bias Statement Controversy
बॉलीवुड

जेल में बंद विक्रम भट्ट पर टूटा मुसीबत का पहाड़, 30 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद अब लगा एक और बड़ा आरोप

डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.