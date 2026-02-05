‘महिलाएं पिज्जा नहीं होतीं’, 52 की अभिनेत्री के बेबाक बोल, शेफाली शाह बोलीं- मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती

'दिल्ली क्राइम 2' के लिए प्रतिष्ठित एमी अवॉर्ड जीतने वाली शेफाली ने इसके बाद दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन में भी काम किया। अपने करियर में इतना सब कुछ अचीन करने वालीं शेफाली शाह ने हाल ही समाज में महिलाओं की स्थिति पर खुलकर बात की है। 'जयपुर टाइम्स' के साथ बातचीत में शेफाली शाह ने अपने करियर के साथ साथ कई दूसरे पहलुओं पर भी बात की। खासकर महिलाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है महिलाओं को खुद पर भरोसा करना चाहिए। पहले तो हमे ये स्वीकार करना चाहिए कि महिलाएं पिज्जा नहीं हैं और हम हर किसी को खुश नहीं कर सके।'