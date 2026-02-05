राजपूतों के इतिहास पर फिल्मों को लेकर सुनील शेट्टी का बेबाक बयान, बोले- बाबर-अकबर पर ही क्यों…

'लेहरन रेट्रो' के साथ बातचीत में अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि भारतीय इतिहास सिर्फ कुछ शासकों तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि सिनेमा में अकबर, बाबर, औरंगजेब या बीरबल जैसे किरदारों पर तो फिल्में बनती हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, राजपूत राजाओं और उनके इतिहास और भारत के प्राचीन ग्रंथों पर उम्मीद के मुताबिक कम काम हुआ है। सुनील ने कहा- इतिहास का मतलब सिर्फ सत्ता की कहानियां नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और बलिदान की गाथाएं भी हैं।